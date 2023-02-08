Bangladeş, Türkiye ve Suriye'deki Depremler Nedeniyle Bir Günlük Ulusal Yas İlan Etti Güncel Haberler DAKKA, 8 Şubat (Xinhua) -- Bangladeş hükümeti Perşembe günü, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için bir günlük ulusal yas ilan etti. DAKKA, 8 Şubat (Xinhua) -- Bangladeş hükümeti Perşembe günü, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için bir günlük ulusal yas ilan etti. Bangladeş Kabinesi Çarşamba günü konuyla ilgili bildiriyi resmi gazetede yayımladı. Bu kapsamda tüm hükümet, yarı hükümet, özerk kuruluşlar, eğitim kurumları ve yurtdışındaki Bangladeş misyonlarının ofis binalarındaki ulusal bayraklar yarıya indirilecek. Öte yandan ülkedeki farklı dini kurumlarca depremzedeler için dualar edilecek. Kaynak: Xinhua / Güncel Bangladeş Türkiye Hükümet Suriye Güncel Haberler

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