Bangladeş Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu: Çin Bir Numaralı Ticari Ortağımızdır

DAKKA, 14 Mart (Xinhua) -- Bangladeş Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Md Jashim Uddin, Bangladeş İş Zirvesi 2023 sırasında Xinhua'ya yaptığı açıklamada "Çin, bizim bir numaralı ticari ortağımızdır" dedi.

DAKKA, 14 Mart (Xinhua) -- Bangladeş Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Md Jashim Uddin, Bangladeş İş Zirvesi 2023 sırasında Xinhua'ya yaptığı açıklamada "Çin, bizim bir numaralı ticari ortağımızdır" dedi.

Bangladeş İş Zirvesi 2023, Bangladeş'in en önemli ticaret örgütü ile Bangladeş hükümetinin ortak çabasıyla başkent Dakka'da düzenlendi.

Cumartesi günü başlayan üç günlük zirve, ülkenin büyüyen ticaret, alım-satım ve yatırım sektörlerini daha ileri taşıma çabalarının bir parçası olarak düzenlendi.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, ülkenin en üst düzey ticaret kuruluşu olan Bangladeş Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu'nun (FBCCI) Altın Jübile'sini anma amacıyla zirvenin açılışını gerçekleştirdi.

FBCCI Başkanı Md Jashim Uddin zirve sırasında Xinhua'ya yaptığı açıklamada, etkinliğe Çin dahil 17 ülkeden 200'den fazla yabancı katılımcının katıldığını söyledi.

"Çin, bizim bir numaralı ticari ortağımızdır" diyen Uddin, Çin ile büyük bir ticaret potansiyeli bulunduğuna da dikkat çekti.