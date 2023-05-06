Bangladeş'ten Myanmar'a giden Arakanlı mülteci heyeti, ülkelerine geri dönüş şartlarından memnun olmadı

Bangladeş'ten Myanmar'a giden Arakanlı Müslüman mülteci heyeti, ülkelerinde geri dönüş için yeterli şartların oluşmadığına kanaat getirdi.

Bangladeşli yetkililer eşliğinde Arakan'ın Maungdaw ilçesine giden 20 kişilik mülteci grubu, 2017'de terk etmeye başladıkları memleketlerinde hala uygun geri dönüş şartlarının oluşmadığını dile getirdi.

Ziyarete gelen mültecilere bölgedeki gelişmelere ilişkin kitapçık dağıtan Myanmarlı yetkililer, heyete civardaki birkaç köye yaptıkları gezide eşlik etti.

Heyetteki mültecilerden Sufian, Myanmarlı yetkililerin bir zamanlar evlerinin bulunduğu bölgede kamplar inşa ettiğini ancak kendisi gibi Bangladeş'te yaşam mücadelesi veren mültecilerin topraklarına geri dönmek ve kendi evlerini kurmak istediklerini söyledi.

Myanmarlı yetkililerce "vatandaşlık hakkı" tanınması konusundaki belirsizlik de Arakanlı Müslüman mültecilerin geri dönüş şartlarına ilişkin memnuniyetsizliklerinin temel sebeplerinden birini oluşturuyor.

Heyete öncülük eden Bangladeş Mültecilere Yardım ve Geri Gönderme Şefi Muhammed Mizanur Rahman, Myanmar hükümetinin, geri dönecek Arakanlı mültecilere vatandaşlık sağlanması konusunda somut bir adım atmadığını ve vatandaşlıklarının onaylanması işleminin uzun zaman alacağını bildirdiğini söyledi.

Buna karşılık Rahman, Maungdaw ilçesine ve çevre köylere yaptıkları ziyarette bölgede kalan birçok Arakanlının iş kurduğunu gözlemlediğini ve Myanmarlı yetkililerin geri dönüşe ilişkin ev, iş yeri ve okul inşasının olduğu pilot projeler geliştireceklerini ileri sürdüğünü anlattı.

Mültecilerin Arakan eyaletindeki şartlardan memnun olmamalarına ilişkin ise Rahman, uzun yıllara dayanan sorunların bir günde çözülemeyeceğini ve geri dönüş sürecini bir an evvel başlatmak istediklerini ve Arakan krizinde "tek çözümün" geri dönüş olduğunu ifade etti.

Bangladeşli yetkililer, dün yapılan ziyaretle "mülteciler arası güveni, gönüllülüğü ve onurlu dönüş süreci inşasını" hedeflediklerini bildirmişti.

Sürecin başarılı olması halinde ilk etapta 1100 mültecinin geri gönderilmesi bekleniyor.

Bangladeş, haziran-ekim aylarını kapsayan muson mevsiminden önce geri dönüş sürecinin başlamasını umuyor.

Myanmar askeri yönetiminden yetkililer, 15 Mart'ta Bangladeş'teki kampları ziyaret etmişti.

Bangladeş'te 1,2 milyondan fazla mülteci 33 kampta ve Bhasan Char Adası'nda yaşam mücadelesini sürdürüyor.