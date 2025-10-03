Bangladeş'ten İsrail'e Küresel Sumud Filosu'na Saldırılar Hakkında Sert Açıklama

Bangladeş, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırılarını kınayarak yasa dışı şekilde alıkonulan filo katılımcılarının "derhal ve koşulsuz" serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail ordusunun filoyu hedef alan saldırılarının kınandığı açıklamada, bu saldırılar "uluslararası hukukun açıkça ihlali" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, alıkonulan tüm insani yardım çalışanları ve aktivistlerin "derhal ve koşulsuz" serbest bırakılması, Gazze ve Batı Şeria'daki "yasa dışı işgaline" son vermesi, uluslararası insancıl hukuka uyması ve Gazze'ye uyguladığı ablukayı kaldırması için Tel Aviv yönetimine çağrı yapıldı.

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.