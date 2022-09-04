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Bangladeş, tekrarlanan sınır ihlalleri nedeniyle Myanmar'ın Dakka Büyükelçisi'ni çağırdı

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Bangladeş, tekrarlanan sınır ihlalleri nedeniyle Myanmar'ın Dakka Büyükelçisi'ni çağırdı

Bangladeş'in, sınır ihlallerini protesto için Myanmar'ın Dakka Büyükelçisi'ni çağırdığı bildirildi.

Bangladeş'in, sınır ihlallerini protesto için Myanmar'ın Dakka Büyükelçisi'ni çağırdığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'ın Dakka Büyükelçisi U Aung Kyaw Moe'yu Myanmar ordusu tarafından ateşlenen iki havan topunun Bangladeş'e düşmesinin ardından başkent Dakka'daki Padma Devlet Konuk Evi'ne çağırdı.

Bakanlık yetkilisi Miah Md. Mainul Kabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Myanmar'ın havan mermilerinin yakın zamanda Bangladeş'e düşüşü üzerine Myanmar'ın Büyükelçisi'ni çağırdık. Hava sahasının ihlalini ve sınır bölgelerindeki bombardımanı şiddetle kınıyoruz." dedi.

Aynı bölgeye 28 Ağustos'ta iki top mermisi düşmesi nedeniyle Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Myanmar'ın Dakka Büyükelçisi'ni protesto için çağırmıştı.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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