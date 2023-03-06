Bangladeş'teki yangının drone görüntüsü paylaşıldıBANGLADEŞ, (DHA)- Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Bangladeş, ülkenin Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta çıkan ve 12 bin mülteciyi yerinden eden yangının drone görüntüsünü paylaştı.

Bangladeş'teki yangının drone görüntüsü paylaşıldı

BANGLADEŞ, (DHA)- Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Bangladeş, ülkenin Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta çıkan ve 12 bin mülteciyi yerinden eden yangının drone görüntüsünü paylaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında faaliyet gösteren Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Bangladeş'in resmi sosyal medya hesabından dün Cox's Bazar'da kamp 11'de çıkan yangının drone görüntüsü paylaşıldı. Yapılan açıklamada 12 bin mültecinin evsiz kaldığı ve 2 bin barınağın harap olduğu belirtilerek, 'BM Göç Ajansı, etkilenen toplulukları desteklemek için derhal müdahale ekiplerini harekete geçirdi. Dünkü büyük yangına müdahale eden ajans, etkilenen insanlara acil sağlık desteği için mobil tıp, ruh sağlığı ve psikososyal destek ekiplerini görevlendirdi. IOM liderliğindeki tıbbi sevk birimi, 14 ambulansı hazırda bekletiyor' ifadeleri kullanıldı.

"BİR KEZ DAHA EVSİZ KALDILAR"

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Bangladeş'ten, kamp 11'de çıkan yangına dair yapılan açıklamada, mülteci çocuk ve ailelerinin kampta çıkan yangınla bir kez daha evsiz kaldığı belirtilerek, 'Rohinga mülteci çocukları ve aileleri, Cox's Bazar'daki mülteci kampındaki yangınla bir kez daha evsiz kaldı. UNICEF ortaklarımız sahada, travma geçirmiş çocukların ve ailelerinin acil ihtiyaçlarına yanıt veriyor' denildi.

BM Mülteciler yüksek Komiserliği (UNHCR) Bangladeş tarafından yapılan açıklamada da dünkü yangının kontrol altına alındığı ifade edilerek, '2 bin barınak hasar gördü veya harap oldu. 12 bin Rohinga mülteci bir kez daha her şeyini kaybetti. Hastaneler ve öğrenim merkezleri dahil 90 tesis yandı' denilmişti.