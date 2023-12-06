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Bangladeş'teki mülteci kampında çatışma: 4 Arakanlı mülteci öldü

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Bangladeş'teki Cox's Bazar kentinin güneydoğusunda bulunan Ukhiya mülteci kampında iki silahlı grup arasında çıkan çatışmada 4 Arakanlı mülteci hayatını kaybetti. Çatışmada 2 kişi yaralandı.

Bangladeş'teki Cox's Bazar kentinin güneydoğusunda bulunan Ukhiya mülteci kampında iki silahlı grup arasında çıkan çatışmada 4 Arakanlı mülteci hayatını kaybetti.

Ukhiya Polis Karakolu sorumlusu Şemim Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde kampta iki grup arasında çatışma çıktığı bildirdi.

Çatışmada 4 Arakanlı mültecinin öldüğü bilgisini paylaşan Hüseyin, başka bir bıçaklı saldırıda ise 2 kişinin yaralandığını söyledi.

Hüseyin, çatışmanın Rohingya Dayanışma Örgütü (RSO) ve Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA) arasında yaşandığından şüphelendiklerini kaydetti.

ARSA ve RSO, Cox's Bazar'daki mülteci kamplarında üstünlük kurmak için dönem dönem çatışıyor. Çatışmalarda bugüne kadar çok sayıda mülteci hayatını kaybetti.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün temmuzda yaptığı açıklamada, Cox's Bazar'daki mülteci kamplarında en az 11 silahlı grubun faaliyet gösterdiği belirtildi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyona yakın kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.

Bangladeş, halihazırda 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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