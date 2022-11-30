Bangladeş'teki Hayvanat Bahçesinde Doğan Beyaz Kaplan Yavruları Ziyaretçilerle Buluştu Güncel Haberler CHATTOGRAM, 30 Kasım (Xinhua) -- Bangladeş'in Chattogram kentindeki Chattogram Hayvanat Bahçesi'nde beyaz kaplan yavruları anneleriyle birlikte görülüyor, 27 Kasım 2022. Chattogram Hayvanat Bahçesi'nde Temmuz ayında dört beyaz kaplan yavrusu dünyaya gelmişti. CHATTOGRAM, 30 Kasım (Xinhua) -- Bangladeş'in Chattogram kentindeki Chattogram Hayvanat Bahçesi'nde beyaz kaplan yavruları anneleriyle birlikte görülüyor, 27 Kasım 2022. Chattogram Hayvanat Bahçesi'nde Temmuz ayında dört beyaz kaplan yavrusu dünyaya gelmişti. (Fotoğraf: Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Hayvanat Bahçesi Bangladeş Güncel Haberler

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