Bangladeş'teki Depo Yangınında 43 Kişi Öldü, Yüzlerce Kişi Yaralandı - Haberler

Bangladeş'teki Depo Yangınında 43 Kişi Öldü, Yüzlerce Kişi Yaralandı DAKKA, 8 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 242 kilometre güneydoğusunda bulunan kıyı kenti Çitagong'daki bir konteyner deposunda çıkan yangında 43 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. DAKKA, 8 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 242 kilometre güneydoğusunda bulunan kıyı kenti Çitagong'daki bir konteyner deposunda çıkan yangında 43 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Neredeyse 3 gün süren yangın Salı günü kontrol altına alındı. Havadan çekilen fotoğrafta Bangladeş'in Çitagong kentindeki bir konteyner deposunda çıkan yangını söndürmek için su püskürten itfaiye görevlileri görülüyor, 7 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua) Bangladeş'in Çitagong kentindeki bir konteyner deposunda çıkan yangın sonrası kayıp kişileri arayan kurtarma görevlileri, 7 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta Bangladeş'in Çitagong kentindeki bir konteyner deposunda yangından etkilenen alan görülüyor, 7 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua) Xinhua / Güncel Bangladeş Güncel Haberler

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