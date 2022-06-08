Bangladeş'teki Depo Yangınında 43 Kişi Öldü, Yüzlerce Kişi Yaralandı - Haberler

Bangladeş'teki Depo Yangınında 43 Kişi Öldü, Yüzlerce Kişi Yaralandı
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DAKKA, 8 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 242 kilometre güneydoğusunda bulunan kıyı kenti Çitagong'daki bir konteyner deposunda çıkan yangında 43 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.
DAKKA, 8 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 242 kilometre güneydoğusunda bulunan kıyı kenti Çitagong'daki bir konteyner deposunda çıkan yangında 43 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Neredeyse 3 gün süren yangın Salı günü kontrol altına alındı.
Havadan çekilen fotoğrafta Bangladeş'in Çitagong kentindeki bir konteyner deposunda çıkan yangını söndürmek için su püskürten itfaiye görevlileri görülüyor, 7 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua)
Bangladeş'in Çitagong kentindeki bir konteyner deposunda çıkan yangın sonrası kayıp kişileri arayan kurtarma görevlileri, 7 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta Bangladeş'in Çitagong kentindeki bir konteyner deposunda yangından etkilenen alan görülüyor, 7 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua)