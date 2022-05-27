Bangladeş'teki Bir Geç Ortaçağ Hindu Tapınağı Olan Kantaji Tapınağı'ndan Kareler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bangladeş'teki Bir Geç Ortaçağ Hindu Tapınağı Olan Kantaji Tapınağı'ndan Kareler

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Bangladeş'teki Bir Geç Ortaçağ Hindu Tapınağı Olan Kantaji Tapınağı'ndan Kareler

DINAJPUR, 27 Mayıs (Xinhua) -- Bangladeş'te bir geç ortaçağ Hindu tapınağı olan ve genellikle Kantaji Tapınağı olarak da bilinen Kantanagar Tapınağı, terrakotta mimarinin güzel bir örneğini oluşturuyor.

DINAJPUR, 27 Mayıs (Xinhua) -- Bangladeş'te bir geç ortaçağ Hindu tapınağı olan ve genellikle Kantaji Tapınağı olarak da bilinen Kantanagar Tapınağı, terrakotta mimarinin güzel bir örneğini oluşturuyor. Göz alıcı tapınak, başkent Dakka'nın yaklaşık 338 kilometre kuzeybatısında yer alan Dinajpur bölgesinin kuzeyinde bulunuyor. Tapınağın bir zamanlar sahip olduğu dokuz kulenin hepsi 1897'de meydana gelen bir depremde yıkıldı.

Fotoğrafta Bangladeş'in Dinajpur bölgesindeki Hindu Kantaji Tapınağı görülüyor, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Fotoğrafta Bangladeş'in Dinajpur bölgesindeki Hindu Kantaji Tapınağı görülüyor, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Fotoğrafta Bangladeş'in Dinajpur bölgesindeki Hindu Kantaji Tapınağı görülüyor, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Fotoğrafta Bangladeş'in Dinajpur bölgesindeki Hindu Kantaji Tapınağı görülüyor, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Fotoğrafta Bangladeş'in Dinajpur bölgesindeki Hindu Kantaji Tapınağı görülüyor, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Xinhua / Güncel

Bangladeş, 18 mayıs, Mayıs, Hindu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title