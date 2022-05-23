Bangladeş'teki Asırlık Mango Ağacı Hala Meyve Veriyor - Haberler

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Bangladeş'teki Asırlık Mango Ağacı Hala Meyve Veriyor

Xinhua - Güncel
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Bangladeş'teki Asırlık Mango Ağacı Hala Meyve Veriyor

DAKKA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'ya yaklaşık 407 km uzaklıktaki Thakurgaon bölgesinde bulunan ve köylülerin yaklaşık 200 yaşında olabileceğini söylediği asırlık bir mango ağacı hala meyve veriyor.

DAKKA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'ya yaklaşık 407 km uzaklıktaki Thakurgaon bölgesinde bulunan ve köylülerin yaklaşık 200 yaşında olabileceğini söylediği asırlık bir mango ağacı hala meyve veriyor.

Bangladeş'in Thakurgaon bölgesindeki asırlık mango ağacını seyreden kişiler, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Thakurgaon bölgesindeki asırlık mango ağacı, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Thakurgaon bölgesindeki asırlık mango ağacının altında oynayan çocuklar, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Xinhua / Güncel

Bangladeş, 18 mayıs, Mayıs, Güncel, Haberler

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