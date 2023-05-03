Bangladeş'teki Arakanlı mülteciler 'geri dönüşe uygunluğu değerlendirmek' için Myanmar'a gidecek

Myanmar'daki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı mültecilerden bir ekibin geri dönüş süreci için "yeterli koşulların varlığını" değerlendirmek üzere ülkelerine gideceği bildirildi.

Myanmar'daki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı mültecilerden bir ekibin geri dönüş süreci için "yeterli koşulların varlığını" değerlendirmek üzere ülkelerine gideceği bildirildi.

Bangladeşli yetkililer, 20 kişilik Arakanlı mülteci grubunun 2017'de kaçmak zorunda kaldıkları memleketlerine güvenli ve gönüllü geri dönüş yapabilmesi için 5 Mayıs'ta Myanmar'a gideceğini açıkladı.

Sahada çalışan ve mültecilerin yönetiminden sorumlu Bangladeş Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de ekibe eşlik edeceği kaydedildi.

AA muhabirine konuşan Bangladeş Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ziyaret ile "mülteciler arası güveni, gönüllülüğü ve onurlu dönüş süreci inşasını" hedeflediklerini belirtti.

Bangladeş Mültecilere Yardım ve Geri Gönderme Şefi Muhammed Mizanur Rahman, ekibin Myanmar'ın Arakan eyaletine planlanan ziyaretini "olumlu bir gelişme" olarak değerlendirdi.

Rahman, ziyaretin uzun bekleyişlerinin ardından mültecilerin ülkelerine geri dönmelerine "önemli bir işaret" olduğunu ancak bu konudaki gelişmelerin, Myanmar otoritelerinin kendi vatandaşlarını yıllar sonra nasıl karşılayacaklarına bağlı olduğunu vurguladı.

Çin taraflar arası görüşmelere arabuluculuk ediyor

Çin'in Dakka Büyükelçisi Yao Wen, dün erken saatlerde Bangladeş Dışişleri Bakan Vekili Md. Khurshed Alam ile görüşmüştü.

Bangladeş, daha önce ülkedeki mültecilerin Arakan'daki şartları değerlendirmeleri adına Myanmar'a gelmesi için Myanmar yönetimine teklifte bulunmuş ancak buna izin verilmemişti.

AA muhabirine konuşan kaynaklar, Bangladeş ile Myanmar arasında mültecilerin Arakan'a güvenli geri dönüşünün sağlanmasına yönelik görüşmelerde Çin'in arabuluculuk yaptığını kaydediyor. Sürecin başarılı olması halinde, ilk etapta 1100 mültecinin geri gönderilmesi bekleniyor.

Bangladeş, haziran-ekim aylarını kapsayan muson mevsiminden önce geri dönüş sürecinin başlamasını umuyor.

Myanmar askeri yönetiminden yetkililer 15 Mart'ta Bangladeş'teki kampları ziyaret etmişti.

Bangladeş'te 1,2 milyondan fazla mülteci 33 kampta ve Bhasan Char Adası'nda yaşam mücadelelerini sürdürüyor.