Bangladeş polisine göre ünlü aktivist Hadi'nin ölümüyle bağlantılı zanlılar Hindistan'a kaçtı

Bangladeş'te aktivist Şerif Osman Bin Hadi'nin ölümüyle bağlantılı şüphelilerin Hindistan'a kaçtığı iddia ediliyor. Polis, 11 kişinin gözaltına alındığını ve cinayetin siyasi saiklerle işlendiğini belirtti.

Bangladeş polisi, ölümü protestolara neden olan ve 2024'teki hükümet karşıtı gösterilerin ardından ülke çapında tanınan bir figür haline gelen aktivist Şerif Osman Bin Hadi'nin ölümüyle bağlantılı şüphelilerin Hindistan'a kaçtığını iddia etti.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Dakka Metropol Polisi'nden Komiser Nazrul İslam, düzenlediği basın toplantısında, ünlü aktivist Hadi'nin ölümüyle ilişkili şüpheliler hakkında açıklama yaptı.

İslam, Hadi'nin öldürülmesiyle ilgili baş zanlı Faisal Karim Masud ve Alamgir Şeyh'in özel araçla sınırı geçerek Hindistan'a kaçtıklarını iddia etti.

Olayla bağlantılı olarak şu ana kadar 11 kişinin gözaltına alındığını belirten İslam, yakalanan şüphelilerden elde edilen "delil ve bilgilerin kendilerini ikna edecek nitelikle" olduğunu söyledi.

İslam, cinayetin önceden planlandığını ifade ederek, olayın siyasi saiklerle işlendiği ve soruşturmanın devam ettiği bilgisini paylaştı.

Bangladeş'te yayın yapan Daily Star gazetesinin haberine göre de İslam, zanlıların sınırı geçtikten sonra Purti adlı biri tarafından karşılandığını, daha sonra Sami adlı taksi şoförünün kendilerini Meghalaya eyaletindeki Tura bölgesine götürdüğünü öne sürdü.

İslam, polisin, Purti ve Sami'nin Hindistan'daki yetkililer tarafından gözaltına alındığına dair gayri resmi bilgiler edindiğini savundu.

Öte yandan Hindustan Times'ın haberine göre, Bangladeş sınırındaki Meghalaya eyaleti Polis Merkezinden bir yetkili, Masud'un Hindistan'a kaçtığı yönündeki iddiaları reddederek kimsenin gözaltına alınmadığını öne sürdü.

Bangladeş- Hindistan gerilimi

Bangladeş'te gelecek yıl yapılması planlanan seçimler öncesi ülkede istikrarsızlık yaratılmaya çalışıldığı yönündeki iddialar ve idam cezasına çarptırılan eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in iadesi talebiyle protestolar düzenleniyordu.

Bu süreçte, Hindistan'ın Dakka Yüksek Komiseri Pranay Verma, seçimlere ilişkin iddialar nedeniyle Bangladeş Dışişleri Bakanlığına çağırılırken Bangladeş'in Yeni Delhi Yüksek Komiseri Riaz Hamidullah ise Bangladeş'teki güvenlik ortamından duyulan endişeler nedeniyle Hindistan Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı.

İki ülke arasında tırmanan gerilimde, Bangladeş'te 2024'teki hükümet karşıtı gösteriler sonrası ülke çapında tanınan bir figür haline gelen aktivist Şerif Osman Bin Hadi'nin, 12 Aralık'ta sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu 18 Aralık'ta hayatını kaybetmesinin ardından ülke geniş çaplı protestolara sahne olmuştu.

Bu sırada Bangladeş'in Mymensingh bölgesinde 18 Aralık'ta Dipu Chandra Das adlı Hindu işçinin linç edilerek öldürülmesi gerilimi artırmış, Hindistan'da, Bangladeş'in Yeni Delhi Yüksek Komiserliği çevresinde Das'ın ölümü birkaç kez protesto edilmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş basınında bu protestolara ilişkin "yanlış yönlendiren propaganda yapıldığı"nı savunmuş, Bangladeş ise Yeni Delhi hükümetinin açıklamasına karşı çıkarak Hindistan'ı gerekli güvenlik önlemleri almaya çağırmış, "gerekirse Dakka yönetiminin, Hindistan'daki diplomatik varlığını azaltacağını" belirtmişti.

Ardından Bangladeş'in Yeni Delhi Yüksek Komiserliği, 22 Aralık'ta tüm konsolosluk ve vize hizmetlerini geçici olarak askıya almıştı.

