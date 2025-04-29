DAKKA, 29 Nisan (Xinhua) -- Bangladeş'te yıldırım düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Pazartesi günü öğle saatlerine kadar süren şiddetli yağış sırasında yıldırım düşmesinin yaşandığı Bangladeş'in Cumilla bölgesinde 4 kişi, Kishorganj bölgesinde 3 kişi, Sunamganj bölgesinde 1 kişi ve Netrokona bölgesinde 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yıldırım çarpması kaynaklı ölümlerin çoğu, kırsal kesimlerde insanların tarım arazilerinde çalıştığı sırada gerçekleşti.

Bangladeş'te yılın bu döneminde kurak mevsimden yağmurlu yaz mevsimine geçilirken yıldırım çarpması kaynaklı ölümler sıkça görülüyor. Bangladeş hükümeti, bu durumu 2016 yılında ulusal afet olarak kabul etmişti.

Yerel SSTF kuruluşu tarafından geçen ekim ayında yayımlanan rapora göre 2024'ün şubat ile eylül ayları arasında 242'si erkek, 55'i kadın olmak üzere toplam 297 kişi yıldırım düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Uzmanlar, yıldırım çarpması kaynaklı ölümlerdeki artışın, ülkeyi bu tür olaylara karşı daha savunmasız hale getiren iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtiyor.