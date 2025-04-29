Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı

Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber

Bangladeş'te Yıldırım Düşmesi Sonucu 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Bangladeş'te Yıldırım Düşmesi Sonucu 9 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş'te meydana gelen yıldırım düşmesi olayında 9 kişi yaşamını yitirdi. Şiddetli yağışların etkisiyle gerçekleşen bu üzücü olaylar genellikle kırsal alanlarda tarım işçileri arasında meydana geliyor.

DAKKA, 29 Nisan (Xinhua) -- Bangladeş'te yıldırım düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Pazartesi günü öğle saatlerine kadar süren şiddetli yağış sırasında yıldırım düşmesinin yaşandığı Bangladeş'in Cumilla bölgesinde 4 kişi, Kishorganj bölgesinde 3 kişi, Sunamganj bölgesinde 1 kişi ve Netrokona bölgesinde 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yıldırım çarpması kaynaklı ölümlerin çoğu, kırsal kesimlerde insanların tarım arazilerinde çalıştığı sırada gerçekleşti.

Bangladeş'te yılın bu döneminde kurak mevsimden yağmurlu yaz mevsimine geçilirken yıldırım çarpması kaynaklı ölümler sıkça görülüyor. Bangladeş hükümeti, bu durumu 2016 yılında ulusal afet olarak kabul etmişti.

Yerel SSTF kuruluşu tarafından geçen ekim ayında yayımlanan rapora göre 2024'ün şubat ile eylül ayları arasında 242'si erkek, 55'i kadın olmak üzere toplam 297 kişi yıldırım düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Uzmanlar, yıldırım çarpması kaynaklı ölümlerdeki artışın, ülkeyi bu tür olaylara karşı daha savunmasız hale getiren iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtiyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.