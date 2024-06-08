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Bangladeş'te Yıldırım Düşmesi Sonucu 6 Kişi Hayatını Kaybetti

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Bangladeş'in Naogaon kenti ile Chapainawabganj bölgesinde yıldırım isabet etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Yıldırım düşmesi sonucu Naogaon kentinde 3, Chapainawabganj bölgesinde ise 3 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede nisan ayından 9 Mayıs'a kadar 35'i çiftçi 74 kişi, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Bangladeş'in Naogaon kenti ile Chapainawabganj bölgesinde yıldırım isabet etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, yıldırım düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre Naogaon kentinde 3, Chapainawabganj bölgesinde ise 3 kişi yaşamını yitirdi.

Polis yetkilileri, hayatını kaybedenlerin açık alanda bulunduklarını aktardı.

Ülkede nisan ayından 9 Mayıs'a kadar 35'i çiftçi 74 kişi, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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