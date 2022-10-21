Bangladeş'te yaşayan 96,5 santimetre boyundaki Masura Begum, ailesinin tüm endişelerine rağmen evlenip çocuk sahibi olarak, normal bir yaşam sürmeyi başardı.

Bangladeş'te yaşayan 96,5 santimetre boyundaki Masura Begum, ailesinin tüm endişelerine rağmen evlenip çocuk sahibi olarak, normal bir yaşam sürmeyi başardı. Fakir bir aileden gelen Begum'un hayali, şu anda 8 yaşında olan ve boyu kendini geçen kızının iyi bir eğitim alıp, üniversiteye gidebilmesi.