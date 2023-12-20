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Bangladeş'te Tersane İşçileri Kış İşlerine Başladı

20 Aralık 2023 16:00 Güncelleme: 16:02 Abone Ol

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın dış kesimindeki Keraniganj'da bulunan bir tersanede çalışan işçiler, kış işleriyle meşgul. İşçiler, bu kapsamda parçalarını yeni ya da tamir edilen gemilerde kullanmak üzere artık kullanılmayan kargo ya da yolcu gemilerini söküyor.