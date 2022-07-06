Bangladeş'te Son Yılların En Yoğun Sel Felaketinin Ardından Son Durum - Haberler

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Bangladeş'te Son Yılların En Yoğun Sel Felaketinin Ardından Son Durum

Xinhua - Güncel
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Bangladeş'te Son Yılların En Yoğun Sel Felaketinin Ardından Son Durum

SUNAMGANJ, 6 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş'teki Sağlık Acil Operasyon Merkezi ve Kontrol Odası'nın yayımladığı sel raporuna göre, ülkede 17 Mayıs ile 28 Haziran arasında selden etkilenen 64 bölgeden 27'sinde 102 kişi hayatını kaybetti.

SUNAMGANJ, 6 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş'teki Sağlık Acil Operasyon Merkezi ve Kontrol Odası'nın yayımladığı sel raporuna göre, ülkede 17 Mayıs ile 28 Haziran arasında selden etkilenen 64 bölgeden 27'sinde 102 kişi hayatını kaybetti.

3 Temmuz 2022'de çekilen fotoğrafta, Bangladeş'in Sunamganj bölgesinde su altında kalmış bir alan görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua)

3 Temmuz 2022'de çekilen fotoğrafta, Bangladeş'in Sunamganj bölgesinde su altında kalmış bir alan görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Sunamganj bölgesinde üç tekerlekli bir araç ile motosikletler su altında kalmış bir yoldan geçiyor, 3 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Sunamganj bölgesinde bir kişi keçisiyle birlikte su altında kalmış bir yolda yürüyor, 3 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Sunamganj bölgesinde insanlar su altında kalmış bir yoldan geçiyor, 3 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Sunamganj bölgesinde bir kadın kucağındaki bir çocukla birlikte su altında kalmış bir yoldan geçiyor, 3 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Sunamganj bölgesinde üç tekerlekli bir araç su altında kalmış bir yoldan geçiyor, 3 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Xinhua / Güncel

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