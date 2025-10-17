Bangladeş'te Siyasi Reformlar İçin Protesto Gösterileri

Bangladeş'te geçici hükümetin hazırladığı siyasi reform amaçlı yasa değişikliklerini kapsayan bildirge imzaya açılırken Ulusal Parlamentonun etrafında protesto düzenlendi.

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus önderliğinde kurulan "Ulusal Mutabakat Komisyonu", ülke içi bazı yasa değişikliklerini kapsayan bir bildirge hazırladı.

Yunus, bildirgenin imzalanması amacıyla ülkenin önde gelen siyasi partilerine çağrıda bulundu.

1991-1996 ve 2001-2006 dönemi Başbakanı Begüm Halide Ziya liderliğinde Bangladeş Milliyetçi Partisi dahil 8 parti, komisyonun hazırladığı bildirgeyi imzalayacaklarını belirtti.

Değişikliklerini kapsayan bildirgeyi protesto etmek amacıyla bazı gruplar Ulusal Parlamento etrafında gösteri düzenledi, kolluk kuvvetleri protestoculara müdahale etti.

Gösterilerde gerginlik tırmanırken bazı polis araçları zarar gördü. Kolluk kuvvetleri, protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. Görgü tanıkları, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Protestocular, geçen yıl eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in devrildiği kitlesel ayaklanmalarda hayatını kaybedenlerin, hukuki değişiklikler kapsamlı bildirgede ele alınmadığını savunuyor.

Çatı kuruluşun bildirgesi

Şubatta kurulan 7 üyeli çatı kuruluş "Ulusal Mutabakat Komisyonu"nun hazırladığı "Temmuz Ulusal Bildirgesi" bazı yasa değişikliklerini ve hukuki düzenlemeleri kapsıyor.

Yunus, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten vatandaşlara yaptığı çağrıda, "Nerede olursanız olun, bu tarihi anın bir parçası olun ve katılın. Siyasi, dini veya etnik farklılıklarımıza rağmen birleşmiş millet olarak bir aradayız." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024 ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında çıkan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.