Haberler

Bangladeş'te Siyasi Reformlar İçin Protesto Gösterileri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş'te geçici hükümetin hazırladığı siyasi reform amaçlı yasa değişiklikleri protesto ediliyor. Bazı gruplar ulusal parlamentonun etrafında toplanarak gösteri düzenledi, polis müdahale etti ve olaylarda gerginlik yaşandı.

Bangladeş'te geçici hükümetin hazırladığı siyasi reform amaçlı yasa değişikliklerini kapsayan bildirge imzaya açılırken Ulusal Parlamentonun etrafında protesto düzenlendi.

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus önderliğinde kurulan "Ulusal Mutabakat Komisyonu", ülke içi bazı yasa değişikliklerini kapsayan bir bildirge hazırladı.

Yunus, bildirgenin imzalanması amacıyla ülkenin önde gelen siyasi partilerine çağrıda bulundu.

1991-1996 ve 2001-2006 dönemi Başbakanı Begüm Halide Ziya liderliğinde Bangladeş Milliyetçi Partisi dahil 8 parti, komisyonun hazırladığı bildirgeyi imzalayacaklarını belirtti.

Değişikliklerini kapsayan bildirgeyi protesto etmek amacıyla bazı gruplar Ulusal Parlamento etrafında gösteri düzenledi, kolluk kuvvetleri protestoculara müdahale etti.

Gösterilerde gerginlik tırmanırken bazı polis araçları zarar gördü. Kolluk kuvvetleri, protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. Görgü tanıkları, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Protestocular, geçen yıl eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in devrildiği kitlesel ayaklanmalarda hayatını kaybedenlerin, hukuki değişiklikler kapsamlı bildirgede ele alınmadığını savunuyor.

Çatı kuruluşun bildirgesi

Şubatta kurulan 7 üyeli çatı kuruluş "Ulusal Mutabakat Komisyonu"nun hazırladığı "Temmuz Ulusal Bildirgesi" bazı yasa değişikliklerini ve hukuki düzenlemeleri kapsıyor.

Yunus, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten vatandaşlara yaptığı çağrıda, "Nerede olursanız olun, bu tarihi anın bir parçası olun ve katılın. Siyasi, dini veya etnik farklılıklarımıza rağmen birleşmiş millet olarak bir aradayız." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024 ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında çıkan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Arjantin'de milletvekili adayı canlı yayında fenalaşarak hayatını kaybetti

Canlı yayında seçim konuşması yaparken hayatını kaybetti
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.