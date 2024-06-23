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Bangladeş'te şiddetli yağışlar ve seller milyonlarca insanı etkiledi

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Bangladeş'in kuzeydoğusundaki Sylhet bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve nehirlerin taşması sonucu oluşan seller, milyonlarca insanı etkiledi ve on binlerce kişiyi yerinden etti.

SYLHET, 23 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'in kuzeydoğusundaki Sylhet bölgesinin bazı kesimlerinde şiddetli sağanak yağışlarla birlikte nehirlerin taşması sonucu meydana gelen seller milyonlarca insanı etkiledi ve on binlerce kişiyi yerinden etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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