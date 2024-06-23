Bangladeş'te şiddetli yağışlar ve seller milyonlarca insanı etkiledi
Bangladeş'in kuzeydoğusundaki Sylhet bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve nehirlerin taşması sonucu oluşan seller, milyonlarca insanı etkiledi ve on binlerce kişiyi yerinden etti.
SYLHET, 23 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'in kuzeydoğusundaki Sylhet bölgesinin bazı kesimlerinde şiddetli sağanak yağışlarla birlikte nehirlerin taşması sonucu meydana gelen seller milyonlarca insanı etkiledi ve on binlerce kişiyi yerinden etti.