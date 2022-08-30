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Bangladeş'te Şeker Kamışının Erken Hasadı Yapıldı

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Bangladeş'te Şeker Kamışının Erken Hasadı Yapıldı

DAKKA, 30 Ağustos (Xinhua) -- Bangladeş'in çiftçilerin ticari açıdan önemli bir şeker mahsulünü hasat etmekle meşgul olduğu bazı bölgelerinde, şeker kamışının erken hasadı tüm hızıyla devam ediyor.

DAKKA, 30 Ağustos (Xinhua) -- Bangladeş'in çiftçilerin ticari açıdan önemli bir şeker mahsulünü hasat etmekle meşgul olduğu bazı bölgelerinde, şeker kamışının erken hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Bu uzun tropik çok yıllık bitki şimdi başkent Dakka pazarında çok popüler. Bangladeş'te şeker kamışı hasat mevsimi genellikle Eylül ayından Mart ayına kadar sürüyor.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir pazarda şeker kamışı saplarının demetini omuzunda taşıyan bir işçi, 29 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir pazarda şeker kamışı saplarını hazırlayan işçiler, 29 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir pazarda şeker kamışı saplarının demetini elinde taşıyan bir işçi, 29 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir pazarda şeker kamışı saplarının demetini omuzunda taşıyan bir işçi, 29 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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