Bangladeş'te Remal Siklonu Tropikal Depresyona Dönüştü
Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Md Mohibur Rahman, Remal siklonunun ülkenin kıyılarını vurduğunu ve şiddetini kaybederek tropikal depresyona dönüştüğünü açıkladı. Afet nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti.
KHULNA, 29 Mayıs 2024 (Xinhua) -- Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Md Mohibur Rahman'ın Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, ülkenin kıyılarını vuran Remal siklon fırtınası şiddetini kaybederek tropikal depresyona dönüşürken, afet nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti.