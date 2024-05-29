Bangladeş'te Remal Siklonu Tropikal Depresyona Dönüştü

KHULNA, 29 Mayıs 2024 (Xinhua) -- Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Md Mohibur Rahman'ın Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, ülkenin kıyılarını vuran Remal siklon fırtınası şiddetini kaybederek tropikal depresyona dönüşürken, afet nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti.