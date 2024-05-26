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Bangladeş'te Remal siklonu nedeniyle 800 binden fazla kişi tahliye edildi

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Bangladeş'in kıyılarında etkisini gösteren Remal siklon fırtınası nedeniyle 800 bini aşkın kişi bölgeden tahliye edildi. Afet Yönetiminden sorumlu Bakan Md Mohibur Rahman, fırtına sonucu şu ana kadar 800 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Bangladeş kıyılarında etkisini gösteren Remal siklon fırtınası nedeniyle 800 bini aşkın kişi bölgeden tahliye edildi.

Dhaka Tribune'un haberine göre, Afet Yönetiminden sorumlu Bakan Md Mohibur Rahman, düzenlediği basın toplantısında, siklon fırtına sonucu şu ana kadar 800 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti.

Kıyı kasabalarda ikamet eden halkı güvenlikleri için derhal tahliye merkezlerine gitmeye çağıran Bakan Rahman, "Fırtınayla başa çıkmak için tüm hazırlıkları yaptık. Herkes talimatlara uyarsa, bu afetle daha önce olduğu gibi başarılı şekilde başa çıkabileceğimizi umuyoruz." dedi.

Rahman, 8 ila 9 binden fazla barınak hazırladıklarını ve barınaklara yeterli kuru gıda, bisküvi, su ve tıbbi malzeme temin ettiklerini kaydetti.

Bangladeş Meteoroloji Dairesi Siklon Uyarı Merkezi Müdür Yardımcısı Shamim Ahsan da ülkede etkisini göstermeye başlayan Remal siklon fırtınasının, Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine doğru hareket ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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