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Bangladeş'te Remal siklonu en az 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu

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Bangladeş'in kıyılarını vuran Remal siklonu şiddetini kaybederek tropikal depresyona dönüştü. Afet nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti ve milyonlarca kişi etkilendi. Evler hasar gördü, elektrik ve su kesintileri yaşandı.

DAKKA, 28 Mayıs (Xinhua) -- Bangladeş kıyılarını vuran Remal siklon fırtınası şiddetini kaybederek tropikal depresyona dönüşürken, afet nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Md Mohibur Rahman, Pazartesi günü başkent Dakka'da düzenlediği basın toplantısında, "Siklon fırtınası nedeniyle kıyıdaki altı bölgede 10 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine ulaştık" dedi.

Bangladeş'in 19 bölgesinde milyonlarca kişinin kuvvetli fırtınadan etkilendiğini kaydeden bakan, toplam 148.533 evinin tamamen ya da kısmen hasar gördüğünü sözlerine ekledi.

Bakan, fırtınanın Pazar gecesi karaya ulaşmasından saatler önce yaklaşık 1 milyon kişinin toplu şekilde tahliye edilmesinin, daha fazla sayıda can kaybı yaşanmasını önlediğini kaydetti.

Fırtınanın vurduğu pek çok bölgeye Pazartesi günü itibarıyla elektrik verilemedi. Başkent Dakka'nın da aralarında bulunduğu kentlerde fırtınanın etkisiyle çiseleyen yağmur ve sert rüzgarlar görülüyor.

Bangladeş kıyılarını vuran şiddetli rüzgarlar, ağaçları kökünden söküp evleri yıktı, binaların çatılarını uçurdu, geniş çaplı elektrik ve su kesintilerine yol açtı.

Ülkenin fırtınadan kötü etkilenen güney ve güneydoğu bölgelerinde ise sel önleme amaçlı bentlerin yıkıldığı veya yer yer hasar gördüğü bildirildi.

Remal siklon fırtınası ayrıca Pazar gününden bu yana demiryolu, karayolu ve havayolu trafiğini de sekteye uğrattı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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