Bangladeş'te Ramazan Bayramı Öncesi Tren Bileti Kuyruğu
Xinhua - Güncel
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DAKKA, 27 Nisan (Xinhua) -- Ramazan Bayramı'nda seyahat edecekler, Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Kamlapur Tren İstasyonu'nda bilet almak için kuyrukta bekliyor, 25 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)
DAKKA, 27 Nisan (Xinhua) -- Ramazan Bayramı'nda seyahat edecekler, Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Kamlapur Tren İstasyonu'nda bilet almak için kuyrukta bekliyor, 25 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)
Xinhua / Güncel