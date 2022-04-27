Bangladeş'te Ramazan Bayramı Öncesi Tren Bileti Kuyruğu - Haberler

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Bangladeş'te Ramazan Bayramı Öncesi Tren Bileti Kuyruğu

Xinhua - Güncel
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Bangladeş'te Ramazan Bayramı Öncesi Tren Bileti Kuyruğu

DAKKA, 27 Nisan (Xinhua) -- Ramazan Bayramı'nda seyahat edecekler, Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Kamlapur Tren İstasyonu'nda bilet almak için kuyrukta bekliyor, 25 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

DAKKA, 27 Nisan (Xinhua) -- Ramazan Bayramı'nda seyahat edecekler, Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Kamlapur Tren İstasyonu'nda bilet almak için kuyrukta bekliyor, 25 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Xinhua / Güncel

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