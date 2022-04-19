Bangladeş'te Ramazan Bayramı Öncesi Kıyafetler İğne Oyasıyla Süsleniyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bangladeş'te Ramazan Bayramı Öncesi Kıyafetler İğne Oyasıyla Süsleniyor

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Bangladeş'te Ramazan Bayramı Öncesi Kıyafetler İğne Oyasıyla Süsleniyor

DAKKA, 19 Nisan (Xinhua) -- İslam dünyasında Ramazan ayının sonuna yani Ramazan Bayramı'na yaklaşılıyor.

DAKKA, 19 Nisan (Xinhua) -- İslam dünyasında Ramazan ayının sonuna yani Ramazan Bayramı'na yaklaşılıyor. Bayram öncesi Bangladeş'in başkenti Dakka'daki ustalar bayram kıyafetlerine nakış işlemekle meşgul.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir atölyede yaklaşan Ramazan Bayramı için iğne oyasıyla süslenen kıyafetler, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Salim/Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir atölyede yaklaşan Ramazan Bayramı için iğne oyasıyla süslenen kıyafetler, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Salim/Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir atölyede yaklaşan Ramazan Bayramı için kıyafetlere nakış işleyen bir işçi, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Salim/Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir atölyede yaklaşan Ramazan Bayramı için kıyafetlere nakış işleyen bir işçi, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Salim/Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir atölyede yaklaşan Ramazan Bayramı için kıyafetlere nakış işleyen işçiler, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Salim/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Ramazan Bayramı, Bangladeş, İslam, Nisan, Güncel, Haberler

title