Bangladeş'te Plastik Atıkların Geri Dönüşümü ile Çevre Koruma Çabaları

DAKKA, 19 Mayıs (Xinhua) -- Bangladeş'te plastik atıklar geri dönüştürülerek tüm ülkede, özellikle de başkent Dakka'nın bazı bölgelerinde çevrenin bozulmasıyla mücadeleye giderek daha fazla katkı sağlanıyor.

Buriganga Nehri yakınlarında yer alan eski Dakka'nın Kamrangirchar bölgesinde bulunan fabrikalarda plastik atıklar, çip, granül ve pelet gibi yeniden kullanılabilir malzemelere dönüştürülüyor. Bu süreç sayesinde plastik kirliliğinin sokaklara, su yollarına ve yoğun kirliliğin görüldüğü Buriganga Nehri'ne karışması da önleniyor.

Geçmişte plastik çöpler, drenaj sistemlerini tıkıyor, nehirleri kirletiyor ve kentsel yaşam için ciddi riskler oluşturuyordu. Şimdi ise plastik atık toplayan yerel satıcılar, plastik atıkların çöplüklerden ve doğal yaşam alanlarından uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor.

İşletmeler ve uzmanlar, çevresel tehlikeleri değerli kaynaklara dönüştüren söz konusu girişimlerin, kirliliği azaltmaya, kaynakları korumaya ve yaklaşık 170 milyon nüfuslu bir ülkede daha temiz ve sağlıklı bir çevreyi desteklemeye yardımcı olduğunu söylüyor.