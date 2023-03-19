Bangladeş'te Otobüs Şarampole Yuvarlandı: En Az 17 Ölü

DAKKA, 19 Mart (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 63 km güneyinde yer alan Madaripur bölgesinde Pazar günü bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu en az 17 kişi öldü, 26'dan fazla kişi de yaralandı.

DAKKA, 19 Mart (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 63 km güneyinde yer alan Madaripur bölgesinde Pazar günü bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu en az 17 kişi öldü, 26'dan fazla kişi de yaralandı.

Shibchar Otoyol Polisi yetkilisi Abdullahel Baki gazetecilere yaptığı açıklamada, "yolcu otobüsünün yol kenarındaki şarampole düştüğünü, 14 yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 25-26 kişinin de yaralandığını" söyledi.

Baki, yaralılardan üçünün yerel hastanelere kaldırıldıkları sırada yolda öldüğünü belirtti.

Kaza, yerel saatle sabah 07.30 sularında şoförün araç kontrolünü kaybetmesi ve otobüsün otoyoldaki bir şarampole düşmesi sonucu meydana geldi.

Bangladeş kalitesiz otoyollar, bakımsız araçlar, acemi sürücüler tarafından trafik kurallarının ihlal edilmesi ve trafik departmanının denetim eksikliği nedeniyle dünyada trafik kazalarında en yüksek ölüm oranına sahip ülkelerden biri.