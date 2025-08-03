Bangladeş'te Öğrenciler Hükümet Karşıtı Gösteriler Düzenliyor

Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen gösterilerde, hükümet karşıtı protestolara öncülük eden öğrenciler tarafından kurulan Ulusal Vatandaş Partisi (NCP), ülkede "yeni Bangladeş" inşa etme sözü verdi.

Başkentteki Shaheed Minar Ulusal Anıtı önünde toplanan destekçilere, NCP'nin yol haritası parti yetkilileri tarafından açıklandı.

NCP Başkanı Nahid İslam, burada yaptığı konuşmada, "ülkenin mevcut anayasasının yerine halkın taleplerine uygun yeni bir anayasa hazırlanması gerektiğini" belirtti.

Öte yandan, Bangladeş Milliyetçi Partisi'nin (BNP) öğrenci kolu da Dakka'da ayrı bir gösteri düzenledi.

Gösteriler, eski Başbakan Şeyh Hasina'nın 5 Ağustos 2024'te Hindistan'a kaçarak görevinden ayrılmasının birinci yıl dönümünden iki gün önce düzenlendi.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.