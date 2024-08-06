Bangladeş'te Öğrenciler Askeri Yönetimi Kabul Etmiyor

(ANKARA) - Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina'nın istifa ederek ülkeye terk etmesinden sonra geçici hükümet kurulması planlanırken, Genelkurmay Başkanı öncülüğünde ordu yetkilileriyle görüşen öğrenciler, askeri bir yönetimi kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Bangladeş'te kamu görevlerinde liyakate aykırı "kota sistemine" karşı öğrencilerin protestolarının ülke geneline yayılmasıyla, Başbakan Şeyh Hasina istifa ederek ülkeyi terk etti. Genelkurmay Başkanı General Wakeruz Zaman, geçici bir hükümetin kurulacağını bildirmişti. Buna göre öğrenci hareketinin başını çekenlerden biri olan Nahid İslam, sosyal medyadan paylaştığı bir videoda, "Bizim önerdiğimiz hükümet dışında hiçbir hükümet kabul edilmeyecektir. Ordu destekli ya da ordu liderliğindeki hiçbir hükümeti kabul etmeyeceğiz" dedi.

Öğrenciler, hükümet başdanışmanı olarak Nobel ödüllü Muhammed Yunus'u istiyor

Öğrenci liderleri, salı günü yaptıkları açıklamada Nobel Barış ödüllü Muhammed Yunus'un başdanışmanı olacağı yeni bir geçici hükümet istediklerini de belirtti. Öğrenciler, salı günü, ordu yetkilileriyle görüşerek, askeri bir hükümeti kabul etmeyeceklerini bir kez daha vurguladı ve istedikleri gibi bir hükümet kurulmazsa, protesto gösterilerini sürdüreceklerini dile getirdi.

"Yoksulların bankacısı" olarak tanınan 84 yaşındaki Muhammed Yunus, Hasina tarafından uzun zamandır rakip olarak görülüyordu. Yunus, mikro kredilerle milyonları yoksulluktan kurtarırken, Hasina tarafından yoksulların "kan emicisi" olarak itham edilmişti. Nobel ödüllü Yunus hakkında, Şeyh Hasina ile aralarındaki soğuk ilişkileri nedeniyle hedef alındığı iddia edilmişti

Cumhurbaşkanı,parlamentoyu feshetti, eski Başbakan Halide Ziya'nın ev hapsi sonlandırıldı

Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin ise, yaptığı açıklamada, çeşitli davalardan hüküm giydikten sonra ev hapsinde tutulan eski Başbakan Halide Ziya'nın serbest bırakılmasına karar verirken parlamentoyu feshettikten sonra geçici bir hükümet kurulacağını söyledi. Buna göre, on ikinci ulusal parlamento salı günü Cumhurbaşkanı'nın kararıyla feshedilerek geçici bir hükümetin kurulmasının önü açıldı.

Açıklamada, parlamentonun feshedilmesi kararının, kuvvet komutanları, siyasi parti liderleri, öğrenci liderleri ve bazı sivil toplum temsilcileriyle yapılan toplantıların ardından alındığı belirtildi.

AB'den Bangladeş'e "itidal" çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğinden, Bangladeş'te yaşanan son gelişmeler hakkında yazılı açıklama yapıldı. AB açıklamada, Bangladeş'te yaşanan son gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtirken, sükunet ve itidal çağrısında bulundu. Açıklamada, "İnsan hakları ve demokratik ilkelere tam saygı çerçevesinde, demokratik yollarla seçilmiş bir hükümete doğru düzenli ve barışçıl bir geçişin sağlanması hayati önem taşımaktadır" ifadesi kullanıldı.

Hindistan'a giden Hasina'nın, İngiltere'ye sığınma talebi yapması bekleniyor

Eski Bangladeş Başbakanı Hasina'ya, istifa etmesi ve ülkeyi terk etmesi için yalnızca 45 dakika süre verilmesinin ardından Hasina'nın pazartesi akşamı Hindistan'a gittiği kaydedildi.

Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, Hindistan hükümetinin, Hasina ile görüştüğü söylenirken, hükümetin Hasina'ya "biraz zaman tanıdığı" ifade edildi.

Öte yandan, Hasina'nın İngiltere'ye sığınma talebinde bulunmayı planladığı bildirildi. Şeyh Hasina'nın yeğeni olan Tulip Siddiq'in İngiltere'nin Hazine ve Ekonomi Sekreteri ve Şehir Bakanı olması nedeniyle Hasina'nın İngiltere'ye sığınma talebinde bulunmak istediği ileri sürülüyor.

Hasina'nın oğlu ve eski resmi danışmanı olan Sajeeb Wazed Joy da annesinin "Bangladeş'le işinin bittiğini" açıkladı.

Dakka Üniversitesi açılması

Bangladeş'teki hükümeti düşüren olayların başladığı ve sonradan kapatılan Dakka Üniversitesi'nin internet sitesinde, üniversitenin açılacağı duyuruldu. Buna göre, Dakka Üniversitesi'nin açılmasının ardından üniversite yetkilileri, öğrencilerin yurt ve pansiyonlarda konaklamasına ilişkin yeni talimatlar verdi. Talimatlara göre, üniversitenin açılma kararı kapsamında öğrenciler aşamalı olarak yurtlara ve pansiyonlara kaydırılacak.