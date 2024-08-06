Üye Girişi
Haberler

Bangladeş'te Öğrenciler Askeri Yönetimi Kabul Etmiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina'nın istifa etmesinden sonra geçici hükümet kurulması planlanırken, öğrenciler askeri bir yönetimi kabul etmeyeceklerini vurguladı. Öğrenci liderleri, Nobel ödüllü Muhammed Yunus'un başdanışmanı olacağı yeni bir geçici hükümet istediklerini belirtti.

(ANKARA) - Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina'nın istifa ederek ülkeye terk etmesinden sonra geçici hükümet kurulması planlanırken, Genelkurmay Başkanı öncülüğünde ordu yetkilileriyle görüşen öğrenciler, askeri bir yönetimi kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Bangladeş'te kamu görevlerinde liyakate aykırı "kota sistemine" karşı öğrencilerin protestolarının ülke geneline yayılmasıyla, Başbakan Şeyh Hasina istifa ederek ülkeyi terk etti. Genelkurmay Başkanı General Wakeruz Zaman, geçici bir hükümetin kurulacağını bildirmişti. Buna göre öğrenci hareketinin başını çekenlerden biri olan Nahid İslam, sosyal medyadan paylaştığı bir videoda, "Bizim önerdiğimiz hükümet dışında hiçbir hükümet kabul edilmeyecektir. Ordu destekli ya da ordu liderliğindeki hiçbir hükümeti kabul etmeyeceğiz" dedi.

Öğrenciler, hükümet başdanışmanı olarak Nobel ödüllü Muhammed Yunus'u istiyor

Öğrenci liderleri, salı günü yaptıkları açıklamada Nobel Barış ödüllü Muhammed Yunus'un başdanışmanı olacağı yeni bir geçici hükümet istediklerini de belirtti. Öğrenciler, salı günü, ordu yetkilileriyle görüşerek, askeri bir hükümeti kabul etmeyeceklerini bir kez daha vurguladı ve istedikleri gibi bir hükümet kurulmazsa, protesto gösterilerini sürdüreceklerini dile getirdi.

"Yoksulların bankacısı" olarak tanınan 84 yaşındaki Muhammed Yunus, Hasina tarafından uzun zamandır rakip olarak görülüyordu. Yunus, mikro kredilerle milyonları yoksulluktan kurtarırken, Hasina tarafından yoksulların "kan emicisi" olarak itham edilmişti. Nobel ödüllü Yunus hakkında, Şeyh Hasina ile aralarındaki soğuk ilişkileri nedeniyle hedef alındığı iddia edilmişti

Cumhurbaşkanı,parlamentoyu feshetti, eski Başbakan Halide Ziya'nın ev hapsi sonlandırıldı

Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin ise, yaptığı açıklamada, çeşitli davalardan hüküm giydikten sonra ev hapsinde tutulan eski Başbakan Halide Ziya'nın serbest bırakılmasına karar verirken parlamentoyu feshettikten sonra geçici bir hükümet kurulacağını söyledi. Buna göre, on ikinci ulusal parlamento salı günü Cumhurbaşkanı'nın kararıyla feshedilerek geçici bir hükümetin kurulmasının önü açıldı.

Açıklamada, parlamentonun feshedilmesi kararının, kuvvet komutanları, siyasi parti liderleri, öğrenci liderleri ve bazı sivil toplum temsilcileriyle yapılan toplantıların ardından alındığı belirtildi.

AB'den Bangladeş'e "itidal" çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğinden, Bangladeş'te yaşanan son gelişmeler hakkında yazılı açıklama yapıldı. AB açıklamada, Bangladeş'te yaşanan son gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtirken, sükunet ve itidal çağrısında bulundu. Açıklamada, "İnsan hakları ve demokratik ilkelere tam saygı çerçevesinde, demokratik yollarla seçilmiş bir hükümete doğru düzenli ve barışçıl bir geçişin sağlanması hayati önem taşımaktadır" ifadesi kullanıldı.

Hindistan'a giden Hasina'nın, İngiltere'ye sığınma talebi yapması bekleniyor

Eski Bangladeş Başbakanı Hasina'ya, istifa etmesi ve ülkeyi terk etmesi için yalnızca 45 dakika süre verilmesinin ardından Hasina'nın pazartesi akşamı Hindistan'a gittiği kaydedildi.

Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, Hindistan hükümetinin, Hasina ile görüştüğü söylenirken, hükümetin Hasina'ya "biraz zaman tanıdığı" ifade edildi.

Öte yandan, Hasina'nın İngiltere'ye sığınma talebinde bulunmayı planladığı bildirildi. Şeyh Hasina'nın yeğeni olan Tulip Siddiq'in İngiltere'nin Hazine ve Ekonomi Sekreteri ve Şehir Bakanı olması nedeniyle Hasina'nın İngiltere'ye sığınma talebinde bulunmak istediği ileri sürülüyor.

Hasina'nın oğlu ve eski resmi danışmanı olan Sajeeb Wazed Joy da annesinin "Bangladeş'le işinin bittiğini" açıkladı.

Dakka Üniversitesi açılması

Bangladeş'teki hükümeti düşüren olayların başladığı ve sonradan kapatılan Dakka Üniversitesi'nin internet sitesinde, üniversitenin açılacağı duyuruldu. Buna göre, Dakka Üniversitesi'nin açılmasının ardından üniversite yetkilileri, öğrencilerin yurt ve pansiyonlarda konaklamasına ilişkin yeni talimatlar verdi. Talimatlara göre, üniversitenin açılma kararı kapsamında öğrenciler aşamalı olarak yurtlara ve pansiyonlara kaydırılacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

Güncel Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü

Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Fabrikada elektrik akımına kapılan işçi yanarak can verdi

Fabrikada elektrik akımına kapılan işçi yanarak can verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title