Bangladeş'te Muhalefetten Seçim Talebi

Bangladeş'te Muhalefetten Seçim Talebi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) destekçileri, genel seçim yapılması talebiyle başkent Dakka'da yürüyüş düzenledi. Geçici hükümetin politikalarından memnuniyetsizlik dile getirildi.

Bangladeş'te muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) destekçileri, ülkede genel seçim yapılması talebiyle yürüyüş düzenledi.

Muhalefetteki BNP destekçisi binlerce kişi, başkent Dakka'daki parti binasının önünde toplanmalarının ardından yürüyüşe geçti.

Grup adına yapılan konuşmalarda, geçici hükümetin politikalarından memnun olunmadığı vurgulanarak, aralıkta genel seçim yapılması talebinde bulunuldu.

Bangladeş'te geçici hükümet

Bangladeş'te geçen yıl yaşanan öğrenci protestolarının ardından ülkeden ayrılan eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in yerine Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Yunus liderliğindeki geçici hükümetin ülkeyi bu yıl aralıkta veya gelecek yıl seçimlere götürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İlker Ayrık'tan şaşırtan 'Çakallarla Dans' itirafı! Neden rol almadığını ilk kez açıkladı

Serinin vazgeçilmez ismiydi! Neden bıraktığını ilk kez açıkladı
Hindistan'da korona yeniden hortladı! Vaka sayısı bir haftada 5 katına çıktı

7 milyon insanı öldüren koronavirüs bir ülkede yeniden hortladı
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi

Yeni takımına imza atar atmaz Galatasaray'ı sildi
Görüntüleri ortaya çıktı! Yarıda kalan maçtaki olay anonsu belediye başkanı yapmış

Yarıda kalan maçtaki olay anonsu Belediye Başkanı yapmış
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.