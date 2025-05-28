Bangladeş'te Muhalefetten Seçim Talebi
Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) destekçileri, genel seçim yapılması talebiyle başkent Dakka'da yürüyüş düzenledi. Geçici hükümetin politikalarından memnuniyetsizlik dile getirildi.
Bangladeş'te muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) destekçileri, ülkede genel seçim yapılması talebiyle yürüyüş düzenledi.
Muhalefetteki BNP destekçisi binlerce kişi, başkent Dakka'daki parti binasının önünde toplanmalarının ardından yürüyüşe geçti.
Grup adına yapılan konuşmalarda, geçici hükümetin politikalarından memnun olunmadığı vurgulanarak, aralıkta genel seçim yapılması talebinde bulunuldu.
Bangladeş'te geçici hükümet
Bangladeş'te geçen yıl yaşanan öğrenci protestolarının ardından ülkeden ayrılan eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in yerine Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.
Yunus liderliğindeki geçici hükümetin ülkeyi bu yıl aralıkta veya gelecek yıl seçimlere götürmesi bekleniyor.