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Bangladeş'te Muhalefet Partileri Seçimlerin İptali İçin Ulaşım Ablukası Başlattı

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Bangladeş'te muhalefet partileri, 7 Ocak'ta yapılacak genel seçimlerin iptali talebiyle ülke genelinde 48 saatlik ulaşım ablukası başlattı. Protestolar sırasında çıkan olaylarda otobüsler ateşe verildi ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Bangladeş'te muhalefet partileri, 7 Ocak'ta yapılacak genel seçimlerin iptali talebiyle ülke genelinde 48 saatlik ulaşım ablukası başlattı.

Ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP), Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi ve diğer muhalefet partilerinin destekçileri başkent Dakka ve diğer şehirlerde sokağa çıktı.

Karar kapsamında yollar, demir yolları ve su yolları 48 saatliğine abluka altına alındı.

Bangladeş İtfaiye Departmanı, protestocular tarafından dünden bu yana en az dört otobüsün ateşe verildiğini bildirdi.

Muhalif partiler, yaklaşan seçimlere katılmayı reddederken adaylık işlemleri ve belgelerinin teslim tarihi sona erdi.

Planlanan seçimlerin iptali talebinde bulunan muhalefet, seçimlere tarafsız bir geçici hükümet sistemi altında gidilmesi gerektiğini savunuyor.

Buna karşın, seçim çalışmalarına devam eden iktidar partisi ve müttefikleri, seçimlerin özgür ve adil olacağını taahhüt ediyor.

Ancak 28 Ekim'den bu yana en az 21 muhalif, bir gazeteci ve bir polis öldürülürken, 22 bin 400'den fazla BNP taraftarının gözaltına alındığı belirtiliyor.

BNP'nin iddiasına göre, partinin 611'den önde gelen ismi ve destekçisi çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı ve çoğunluğu 28 Ekim'den sonra 82 bin 400'den fazla parti mensubuna dava açıldı.

Hükümet karşıtı protestolar

Polisin 28 Ekim'de yapılan gösteriye müdahalesinde bir polis ölmüş, çok sayıda ana muhalefet destekçisi ve kolluk kuvveti yaralanmıştı.

Gösterilerden bir gün sonra ana muhalefetteki BNP Genel Sekreteri Mirza Fahrul İslam Alamgir, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

BNP, Alamgir'in tutuklanmasının ardından ülke genelinde 3 günlük "genel grev" çağrısında bulunmuş, 31 Ekim'de de "hükümetin baskılarını protesto etmek" için büyük şehirlerde 3 günlük ulaşım ablukası başlatmıştı. Ablukaya Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi ve diğer muhalefet partileri de katılmıştı.

Eski Başbakan Halide Ziya'nın liderliğindeki BNP, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını ve genel seçim yapılana kadar geçici ve bağımsız bir hükümetin yönetimi devralmasını talep ediyor. BNP ve müttefikleri, Başbakan Hasina'yı 2018 seçimlerinde hile yapmakla suçluyor ve gelecek seçimleri kimin denetleyeceğine dair protestoları sürdürüyor.

Hasina da 4. kez başbakan olmayı umarak anayasada belirtildiği üzere seçimin, hükümetin gözetiminde yapılması gerektiğini ifade ediyor.

ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de tarafları şiddetten kaçınılması ve güvenilir bir seçim yapılmasına yönelik çalışmaya teşvik ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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