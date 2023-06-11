Bangladeş'te Mangoların Hasat Zamanı

DAKKA, 11 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'te mangoların hasat sezonu tüm hızıyla devam ediyor.

Bangladeş'in Chapainawabganj kentinde taze hasat edilmiş mangoları gösteren bir çiftçi, 6 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

DAKKA, 11 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'te mangoların hasat sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Güney Asya ülkesinin önemli mango üretim merkezi Chapainawabganj yüksek kaliteli mangolarıyla tanınıyor. Kentteki mango sezonu Mayıs'tan Ağustos'a kadar devam ediyor.

Kamyonlara yüklenen yazlık mahsuller Bangladeş'in diğer bölgelerine ve yurt dışına ulaşmaya başladı.

Bangladeş'in Chapainawabganj kentindeki bir toptancı pazarındaki mango sepetleri, 6 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Chapainawabganj kentinde taze hasat edilmiş mangoları sepetlere koyan çiftçiler, 6 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Chapainawabganj kentinde mango toplayan bir çiftçi, 6 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Chapainawabganj kentindeki bir toptancı pazarında mango dolu sepetler, 6 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Chapainawabganj kentindeki bir mango bahçesi, 6 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Chapainawabganj kentindeki bir mango bahçesi, 6 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)