Bangladeş'te Mangoların Hasat Zamanı
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DAKKA, 11 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'te mangoların hasat sezonu tüm hızıyla devam ediyor.
DAKKA, 11 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'te mangoların hasat sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Güney Asya ülkesinin önemli mango üretim merkezi Chapainawabganj yüksek kaliteli mangolarıyla tanınıyor. Kentteki mango sezonu Mayıs'tan Ağustos'a kadar devam ediyor.
Kamyonlara yüklenen yazlık mahsuller Bangladeş'in diğer bölgelerine ve yurt dışına ulaşmaya başladı.
Sizce asgari ücret Temmuz ayında ne kadar olmalı?— Haberler.com (@Haberler) June 9, 2023
Kaynak: Xinhua / Güncel