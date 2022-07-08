Bangladeş'te Kurban Bayramı Öncesi Seyahat Telaşı DAKKA, 8 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'daki bir demiryolu istasyonunda yolcular bir trenin üzerine tırmanmaya çalışıyor, 7 Temmuz 2022. DAKKA, 8 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'daki bir demiryolu istasyonunda yolcular bir trenin üzerine tırmanmaya çalışıyor, 7 Temmuz 2022. Kurban Bayramı yaklaşırken Bangladeş'in başkenti Dakka'da yaşayan pek çok kişi, bayramı aileleri ve akrabalarıyla birlikte geçirmek için memleketine akın etti. (Fotoğraf: Xinhua) Xinhua / Güncel Kurban Bayramı Bangladeş Güncel Haberler

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