Bangladeş'in kimyasal dolu konteyner deposundaki patlama sonucu 28 kişi öldü - Haberler

Bangladeş'in Dakka şehrinin216 kilometre güneydoğusundaki Chittagong bölgesinde kimyasallarla dolu konteyner deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu çıkan yangında, en az 28 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi ise yaralandı.

EN AZ 5 İTFAİYE ERİ ÖLDÜ

Bangladeş Sivil savunma ve İtfaiye Müdürü Main Uddin, bölgede itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını ve hayatını kaybedenler arasında en az 5 itfaiye erinin bulunduğunu açıkladı. Uddin, konteyner deposundaki ilk patlamanın ardından çok sayıda patlama olduğunu ve yangının geniş alana yayıldığını aktardı. Yerel basında çıkan haberlere göre, patlama nedeniyle bölgedeki binaların camları kırıldığı aktarıldı.