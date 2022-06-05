Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposundaki patlama sonucu 28 kişi öldü - Haberler

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Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposundaki patlama sonucu 28 kişi öldü

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposundaki patlama sonucu 28 kişi öldü

Bangladeş'in güneydoğusunda, kimyasal dolu konteyner deposunda gerçekleşen patlama sonucu en az 28 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'in güneydoğusunda, kimyasal dolu konteyner deposunda gerçekleşen patlama sonucu en az 28 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Dakka'nın 216 kilometre güneydoğusundaki Chittagong kentinde, kimyasallarla dolu konteyner deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu çıkan yangında, en az 28 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi ise yaralandı.

Bangladeş Sivil savunma ve İtfaiye Müdürü Main Uddin, bölgede itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını ve hayatını kaybedenler arasında en az 5 itfaiye erinin bulunduğunu açıkladı.

Uddin, konteyner deposundaki ilk patlamanın ardından çok sayıda patlama olduğunu ve yangının geniş alana yayıldığını aktardı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, patlama nedeniyle bölgedeki binaların camları kırıldı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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