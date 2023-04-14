Bangladeş'te, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, Bangladeşli Müslümanlar tarafından protesto edildi.

Başkent Dakka'da bulunan Batiul Mukarram Camisi önünde toplanan göstericiler, hükümete, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına karşı Ulusal Parlamentoda karar alma çağrısında bulundu.

Göstericiler, Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını göstermek için Müslümanları, İsrail ürünlerini boykot etmeye çağırdı.

İslami Andolan Bangladeş Partisi Genel Sekreteri Hafez Maolana Yunus Ahmad, göstericilere hitaben yaptığı konuşmada, "İsrail saldırılarının Birleşmiş Milletler ve diğer küresel kuruluşlar tarafından görmezden gelinmesi konusunda şoke olduk" ifadesini kullandı.

AA muhabirine konuşan göstericilerden Md. Nasir Uddin, "İsrail'e karşı dik durmak ve Filistinli masum Müslüman kardeşlerimizin korunması için sesimizi yükseltmek, bizim ahlaki ve dini görevimizdir." dedi.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınını kınamıştı.

Açıklamada, "Bangladeş, temel sivil normların, uluslararası insan hakları yasalarının ve uluslararası anlaşmaların İsrail güçleri tarafından ihlal edilmesinden derin endişe duyduğunu ifade ediyor." denilmişti.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'daki cemaate düzenlediği baskın

İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve bölgede tansiyonu yükseltmişti.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli, Aksa'daki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ndeki Filistinlilere şiddet kullanarak müdahale ettiği ve buradakileri darp ettiği görüntüler, tepkiye yol açmıştı.

İsrail polisi, Kıble Mescidi'nde ibadet edenlere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve cop kullanarak müdahale etmiş, kutsal mabedi adeta savaş alanına çevirmişti.

Kıble Mescidi'ne sığınan 400'den fazla Filistinli gözaltına alınmış, çoğu Filistinlinin Aksa'ya girişi engellenmişti.