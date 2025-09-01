Bangladeş'te İlk Robotik Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş Tıp Üniversitesi'nde felç, inme ve diğer fiziksel rahatsızlıklar için robotik rehabilitasyon merkezi resmen açıldı. Merkezin, hastalara önemli faydalar sağlaması bekleniyor.

DAKKA, 1 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Tıp Üniversitesi Robotik Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören bir hasta, 31 Ağustos 2025.

Bangladeş Tıp Üniversitesi'nde Bangladeş'in ilk robotik rehabilitasyon merkezi pazar günü resmen açıldı.

Merkezin, felç, inme, nörolojik bozukluklar, kronik ağrı, sinir yaralanmaları, donuk omuz, travma ile ilgili komplikasyonlar ve yoğun rehabilitasyon gerektiren diğer fiziksel rahatsızlıklar nedeniyle tedavi olan hastalara fayda sağlaması bekleniyor.

Çin destekli robotik rehabilitasyon merkezinin açılış törenine katılan Çin'in Bangladeş Büyükelçisi Yao Wen, sağlık hizmetlerinin ulusal ekonomi ve halkın geçim kaynağı için hayati önem taşıdığını belirterek merkezin Çin-Bangladeş sağlık sektöründeki işbirliğinde bir dönüm noktası olduğunu da ifade etti. (Fotoğraf: Habibur Rahman/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Kayyum atanan firmadan mal kaçırmaya çalıştılar

Kayyum atanan firmadan mal kaçırmaya çalıştılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın balayı rotası belli oldu

Nikah sonrası ilk durak belli oldu! İşte Erbil çiftinin balayı adresi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.