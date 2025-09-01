Bangladeş'te İlk Robotik Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

DAKKA, 1 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Tıp Üniversitesi Robotik Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören bir hasta, 31 Ağustos 2025.

Bangladeş Tıp Üniversitesi'nde Bangladeş'in ilk robotik rehabilitasyon merkezi pazar günü resmen açıldı.

Merkezin, felç, inme, nörolojik bozukluklar, kronik ağrı, sinir yaralanmaları, donuk omuz, travma ile ilgili komplikasyonlar ve yoğun rehabilitasyon gerektiren diğer fiziksel rahatsızlıklar nedeniyle tedavi olan hastalara fayda sağlaması bekleniyor.

Çin destekli robotik rehabilitasyon merkezinin açılış törenine katılan Çin'in Bangladeş Büyükelçisi Yao Wen, sağlık hizmetlerinin ulusal ekonomi ve halkın geçim kaynağı için hayati önem taşıdığını belirterek merkezin Çin-Bangladeş sağlık sektöründeki işbirliğinde bir dönüm noktası olduğunu da ifade etti. (Fotoğraf: Habibur Rahman/Xinhua)