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Bangladeş'te İlk Metro Hizmete Girdi

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Bangladeş'te İlk Metro Hizmete Girdi

DAKKA, 29 Aralık (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Hızlı Toplu Ulaşım (MRT Hattı)-6 platformu görülüyor, 28 Aralık 2022. Bangladeş'in ilk metrosu ticari faaliyetlerine Çarşamba günü başlayarak, ülkenin ulaşım tarihinde bir ilke imza attı.

DAKKA, 29 Aralık (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Hızlı Toplu Ulaşım (MRT Hattı)-6 platformu görülüyor, 28 Aralık 2022.

Bangladeş'in ilk metrosu ticari faaliyetlerine Çarşamba günü başlayarak, ülkenin ulaşım tarihinde bir ilke imza attı. (Fotoğraf: Liu Chuntao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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