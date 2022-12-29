Bangladeş'te İlk Metro Hizmete Girdi
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DAKKA, 29 Aralık (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Hızlı Toplu Ulaşım (MRT Hattı)-6 platformu görülüyor, 28 Aralık 2022. Bangladeş'in ilk metrosu ticari faaliyetlerine Çarşamba günü başlayarak, ülkenin ulaşım tarihinde bir ilke imza attı.
DAKKA, 29 Aralık (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Hızlı Toplu Ulaşım (MRT Hattı)-6 platformu görülüyor, 28 Aralık 2022.
Bangladeş'in ilk metrosu ticari faaliyetlerine Çarşamba günü başlayarak, ülkenin ulaşım tarihinde bir ilke imza attı. (Fotoğraf: Liu Chuntao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel