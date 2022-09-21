Bangladeş'te İklim Değişikliği Nedeniyle Nehir Kıyısı Erozyonu Şiddetlendi Güncel Haberler MUNSHIGANJ, 21 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş'in Munshiganj bölgesi sakinleri, Padma Nehri'nin bu muson döneminin başlangıcında güçlü bir şekilde etkilenip çiftlik evleri ve geniş ekili alanların çoğunu sular altında bırakmasından bu yana son birkaç aydır endişe içinde yaşıyor. MUNSHIGANJ, 21 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş'in Munshiganj bölgesi sakinleri, Padma Nehri'nin bu muson döneminin başlangıcında güçlü bir şekilde etkilenip çiftlik evleri ve geniş ekili alanların çoğunu sular altında bırakmasından bu yana son birkaç aydır endişe içinde yaşıyor. 19 Eylül 2022'de çekilen fotoğraf, Bangladeş'in Munshiganj bölgesindeki aşınmış nehir kıyısını gösteriyor. (Fotoğraf: Xinhua) 19 Eylül 2022'de çekilen fotoğraf, Bangladeş'in Munshiganj bölgesindeki aşınmış nehir kıyısını gösteriyor. (Fotoğraf: Xinhua) Bangladeş'in Munshiganj bölgesinde nehir erozyonunu önlemek amacıyla bir erkek nehre kum torbaları atıyor, 19 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xinhua) Bangladeş'in Munshiganj bölgesinde nehir erozyonunu önlemek amacıyla insanlar nehre kum torbaları atıyor, 19 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xinhua) Bangladeş'in Munshiganj bölgesinde yaşlı bir kadın aşınmış nehir kıyısında oturuyor, 19 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xinhua) 19 Eylül 2022'de çekilen fotoğraf, Bangladeş'in Munshiganj bölgesindeki aşınmış nehir kıyısını gösteriyor. (Fotoğraf: Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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