Bangladeş'te hükümet karşıtı protestoda çıkan kavgada 1 kişi öldü, 50 kişi yaralandı

Bangladeş'in Laksmipur bölgesinde, ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) liderlerinin ve aktivistlerin katıldığı hükümet karşıtı protestoda çıkan kavgada, 1 kişi hayatını kaybederken, en az 50 kişi yaralandı.

Bangladeş'in Laksmipur bölgesinde, ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) liderlerinin ve aktivistlerin katıldığı hükümet karşıtı protestoda çıkan kavgada, 1 kişi hayatını kaybederken, en az 50 kişi yaralandı.

United News of Bangladesh (UNB) ajansının haberine göre, Laksmipur'da BNP ve Bangladeş Avami Birliği Partisi üyeleri arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, en az 50 kişi yaralandı.

Kavgalar, yerel saatle 16.00 sularında, BNP üyelerinin Avami Birliği'nin afişlerini indirmesinin ardından başladı.

Yaklaşık 40 BNP üyesi ve 20 Avami Birliği üyesi arasındaki kavganın ardından Sajib adlı 25 yaşındaki kişi, Feroza Tower adlı binanın zemin katında ölü bulundu.

Polis, söz konusu kişinin kan kaybından hayatını kaybettiğini açıkladı.

En az 7 polis, olaylar sırasında yaralanırken, 6 kişi polise saldırmaktan gözaltına alındı.

BNP Genel Sekreteri MN Absar, "50'den fazla lider ve aktivist yaralandı, BNP ofisi saldırıya uğradı ve programa uygun şekilde yürüyüş yapmaya çalışırken Avami Birliği aktivistleri bize saldırdı. Sonrasında BNP aktivistleri karşılık verdi." ifadelerini kullandı.

Protestolar 12 Temmuz'da başlamıştı

Başbakan Şeyh Hasina'nın 2024 seçimleri öncesinde istifasını isteyen onbinlerce kişi, 12 Temmuz'da Dakka'nın Naya Paltan bölgesinde bir araya gelmişti.

Ana muhalefetteki BNP öncülüğünde yapılan mitinge farklı muhalefet partileri de katılmıştı.

Diğer yandan muhalefet mitinginin yapıldığı alana 1,5 kilometre uzaklıktaki Beyt-ül Mükerrem Ulusal Cami önünde toplanan bir grup, iktidardaki Avami Birliği Partisi'ne destek gösterisi yapmıştı.