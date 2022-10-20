Bangladeş'te Huawei'nin İnkübatör Programına Katılacak Girişimciler Seçildi
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DAKKA, 20 Ekim (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen gala etkinliğinde katılımcılar birlikte poz veriyor, 19 Ekim 2022. Huawei Bangladeş, Bangladeş'teki Huawei ICT (Bilgi ve İletişim Teknolojisi) İnkübatör Programı 2022'ye katılmaya hak kazanan altı girişimi duyurdu.
DAKKA, 20 Ekim (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen gala etkinliğinde katılımcılar birlikte poz veriyor, 19 Ekim 2022.
Huawei Bangladeş, Bangladeş'teki Huawei ICT (Bilgi ve İletişim Teknolojisi) İnkübatör Programı 2022'ye katılmaya hak kazanan altı girişimi duyurdu. Duyuru Çarşamba günü başkent Dakka'da düzenlenen gala etkinliğinde yapıldı. (Fotoğraf: Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel