Bangladeş'te Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakareti protesto edildi - Haberler

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Bangladeş'te Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakareti protesto edildi

AA - Md. Kamruzzaman - Güncel
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Protestodan detaylar Bangladeş'te, Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanan iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) yetkilileri protesto edildi.

Protestodan detaylar

Bangladeş'te, Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanan iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) yetkilileri protesto edildi.

Hindistan'da iktidardaki BJP Sözcüsü Nupur Sharma, BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal ve partinin gençlik politikalarından sorumlu isimlerinden Harshit Srivastava, İslam ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

İktidar partisi, söz konusu gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken, Sharma'nın görevine son verildiği ve Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

AA / Md. Kamruzzaman - Güncel

Hz Muhammed Bangladeş Güncel Haberler

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