Bangladeş'te Guava Hasadının Keyfi Sürüyor JHALOKATİ, 19 Ağustos (Xinhua) -- Bangladeş'in Jhalokati bölgesinde su üstünde kurulan bir toptancı pazarı alıcı ve satıcılarla dolup taşarken bölgeye özgü meyve çeşitlerinden guavanın hasadı göller ve kanallara yakın meyve bahçelerinde tüm hızıyla devam ediyor. JHALOKATİ, 19 Ağustos (Xinhua) -- Bangladeş'in Jhalokati bölgesinde su üstünde kurulan bir toptancı pazarı alıcı ve satıcılarla dolup taşarken bölgeye özgü meyve çeşitlerinden guavanın hasadı göller ve kanallara yakın meyve bahçelerinde tüm hızıyla devam ediyor. Bangladeş'e bağlı Chattogram'da çiftçiler omuz askılarıyla içinde taze guava meyveleri olan sepetleri taşıyor, 10 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua) Bangladeş'in Jhalokati bölgesinde çiftçiler, su üstünde kurulan pazarda satmak üzere teknelerine guavaları dolduruyor, 14 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua) Bangladeş'in Jhalokati bölgesinde bir çiftçi teknede guavaları düzenliyor, 14 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua) Bangladeş'in Jhalokati bölgesinde bir kadın meyve bahçesinden olgun guavaları topluyor, 14 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua) Bangladeş'in Jhalokati bölgesinde çiftçiler, su üstünde kurulan pazarda satmak üzere teknelerine guavaları dolduruyor, 14 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua) 14 Ağustos 2022'de çekilen fotoğraf, Bangladeş'in Jhalokati bölgesinde su üstünde kurulan bir guava pazarını gösteriyor. (Fotoğraf: Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Bangladeş su Güncel Haberler

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