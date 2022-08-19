Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bangladeş'te Guava Hasadının Keyfi Sürüyor

Bangladeş'te Guava Hasadının Keyfi Sürüyor

JHALOKATİ, 19 Ağustos (Xinhua) -- Bangladeş'in Jhalokati bölgesinde su üstünde kurulan bir toptancı pazarı alıcı ve satıcılarla dolup taşarken bölgeye özgü meyve çeşitlerinden guavanın hasadı göller ve kanallara yakın meyve bahçelerinde tüm hızıyla devam ediyor.

JHALOKATİ, 19 Ağustos (Xinhua) -- Bangladeş'in Jhalokati bölgesinde su üstünde kurulan bir toptancı pazarı alıcı ve satıcılarla dolup taşarken bölgeye özgü meyve çeşitlerinden guavanın hasadı göller ve kanallara yakın meyve bahçelerinde tüm hızıyla devam ediyor.

Bangladeş'e bağlı Chattogram'da çiftçiler omuz askılarıyla içinde taze guava meyveleri olan sepetleri taşıyor, 10 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Jhalokati bölgesinde çiftçiler, su üstünde kurulan pazarda satmak üzere teknelerine guavaları dolduruyor, 14 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Jhalokati bölgesinde bir çiftçi teknede guavaları düzenliyor, 14 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Jhalokati bölgesinde bir kadın meyve bahçesinden olgun guavaları topluyor, 14 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Jhalokati bölgesinde çiftçiler, su üstünde kurulan pazarda satmak üzere teknelerine guavaları dolduruyor, 14 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

14 Ağustos 2022'de çekilen fotoğraf, Bangladeş'in Jhalokati bölgesinde su üstünde kurulan bir guava pazarını gösteriyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Bangladeş su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika Haberleri

title