Bangladeş'te Genel Seçim Güvenliği İçin 100.000 Asker Görevlendirilecek

Bangladeş Seçim Komisyonu, gelecek yılki genel seçimlerde güvenliği sağlamak için 90.000 ile 100.000 arasında ordu personelinin görevlendirileceğini açıkladı. Seçimlerin özgür ve adil olması için kapsamlı güvenlik önlemleri alınacağı belirtildi.

DAKKA, 21 Ekim (Xinhua) -- Bangladeş Seçim Komisyonu, gelecek yılın başlarında yapılacak genel seçimlerde güvenliği sağlamak için 100.000 kadar ordu personeli görevlendirileceğini duyurdu.

Komisyonun kıdemli sekreteri Ahter Ahmed pazartesi günü yaptığı açıklamada, "13. ulusal parlamento seçimleri için 90.000 ile 100.000 arasında ordu personeli görevlendirilecektir" dedi.

Ahmed, söz konusu kararın pazartesi sabahı Dakka'daki Seçim Komisyonu ofisinde düzenlenen bir diyalog toplantısı sırasında alındığını söyledi.

Çeşitli kolluk kuvvetlerinin temsilcilerinin katıldığı toplantı, seçimlerin özgür, adil ve katılımcı olmasını sağlamak için stratejiler üzerinde odaklandı.

Ahmed, görüşmelerin ardından, mevcut durumun seçimlerin yapılmasına elverişli olduğunu söyledi.

Ahmed, yaklaşık 150.000 polis memuru ve 550.000 paramiliter yardımcı güç on Ensar üyesinin konuşlandırılmasını da içeren kapsamlı güvenlik önlemlerini de ayrıntılı olarak anlattı.

Bangladeş geçici hükümetinin başdanışmanı Muhammed Yunus, ağustos ayında yaptığı açıklamada geçen yıl eski Başbakan Şeyh Hasina'yı deviren kitlesel ayaklanmanın ardından yapılacak ilk genel seçimin Ramazan ayından önce Şubat 2026'da düzenleneceğini duyurmuştu.

Ramazan ayı, gelecek yıl 17 veya 18 Şubat'ta başlayacak.

Bangladeşli ekonomist Yunus, geçen yıl 8 Ağustos'ta Bangladeş geçici hükümeti başkanı olarak yemin etmişti.

Kaynak: Xinhua
