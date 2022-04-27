Bangladeş'te Geleneksel Güreş Turnuvası Boli Khela - Haberler

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Bangladeş'te Geleneksel Güreş Turnuvası Boli Khela

Xinhua - Güncel
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Bangladeş'te Geleneksel Güreş Turnuvası Boli Khela

CHATTOGRAM, 27 Nisan (Xinhua) -- Bangladeş'te iki yıldır Kovid-19 pandemisi nedeniyle ertelenmiş olan Boli Khela güreş turnuvasının 113'üncüsü Pazartesi günü gerçekleştirildi.

CHATTOGRAM, 27 Nisan (Xinhua) -- Bangladeş'te iki yıldır Kovid-19 pandemisi nedeniyle ertelenmiş olan Boli Khela güreş turnuvasının 113'üncüsü Pazartesi günü gerçekleştirildi. Güreşin geleneksel bir türü olan Boli Khela, Bangladeş'in başkenti Dakka'nın 242 km güneydoğusunda bulunan liman kenti Chattogram'da büyük ilgi görüyor.

Bangladeş'in Chattogram şehrinde halk, geleneksel bir güreş turnuvası olan 113. "Boli Khela"da mücadele eden güreşçileri izliyor, 25 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Chattogram şehrinde güreşçiler, geleneksel bir güreş turnuvası olan 113. "Boli Khela"da mücadele eden, 25 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Chattogram şehrinde halk, geleneksel bir güreş turnuvası olan 113. "Boli Khela"da mücadele eden güreşçileri izliyor, 25 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Chattogram şehrinde güreşçiler, geleneksel bir güreş turnuvası olan 113. "Boli Khela"da mücadele ediyor, 25 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Chattogram şehrinde güreşçiler, geleneksel bir güreş turnuvası olan 113. "Boli Khela"da mücadele ediyor, 25 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Xinhua / Güncel

Bangladeş, Pazartesi, Nisan, Güreş, Güncel, Haberler

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