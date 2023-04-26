Bangladeş'te Geleneksel Güreş Müsabakası Düzenlendi

CHATTOGRAM, 26 Nisan (Xinhua) -- Bangladeş'in Chattogram kentinde 114. kez düzenlenen geleneksel bir güreş müsabakası olan "Boli Khela"da yarışan güreşçileri izleyen insanlar, 25 Nisan 2023. (Fotoğraf: Xinhua)