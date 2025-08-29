Bangladeş'te Gazze İçin Protesto: Acil Müdahale Çağrısı

Dakka'da on binlerce kişi, Gazze'deki İsrail saldırılarına ve açlık krizine karşı uluslararası müdahale talep etti. Protestocular, Birleşmiş Milletlere medya erişimi sağlanması çağrısında bulundu.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da on binlerce kişi, Gazze'deki İsrail saldırılarının ve bölgedeki açlık krizinin durdurulması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Başkentteki Baitul Mukarram Ulusal Camisi önünde toplanan göstericiler, Birleşmiş Milletlere (BM) dünyanın kuşatma altındaki Gazze'de neler olup bittiğini öğrenmesi için bölgeye medya erişimini sağlama çağrısı yaptı.

Bangladeş'teki Cemaat-i İslami Partisinin öğrenci kanadı Chhatra Shibir'in Başkanı Cahidul İslam, protesto gösterisinde "İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) İsrail'e yaptırım uygulaması gerektiğini" kaydetti.

İslam, Bangladeş geçici hükümetine de İsrailli şirketlerle herhangi bir anlaşma veya ticaret yapmaması tavsiyesinde bulunurken, Gazze'ye acil insani yardım gönderilmesini talep etti.

Ayrıca İslam, konuşmasında, Filistin ve Mescid-i Aksa'nın da Bangladeş'teki okul müfredatına dahil edilmesini istedi.

Bangladeşli gazetecilerden Gazze'deki meslektaşlarına destek

Bangladeş genelinde gazeteciler ise Gazze'deki meslektaşlarının İsrail güçleri tarafından öldürülmesini protesto etti.

Başkent Dakka, Çittagong ve diğer şehirlerde bir araya gelen gazeteciler, "Gazetecilik suç değildir", "Gazeteciler hedef değildir" ve "Gazetecileri öldürmeyi durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Bangladeşli Uluslararası Medya Mensupları (BJIM) tarafından yapılan açıklamada da "İsrail ordusu, Gazze'de gazetecileri hedef almayı bırakmalı. Gazeteciler, çatışma bölgelerinde mesleki görevlerini yerine getiren sivillerdir, kurban haline getirilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
