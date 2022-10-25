Bangladeş'te etkili olan tropikal fırtınada 22 kişi yaşamını yitirdi Güncel Haberler Bangladeş'te son günlerde etkili olan tropikal fırtınada 22 kişi hayatını kaybetti. Bangladeş'te son günlerde etkili olan tropikal fırtınada 22 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, tropikal fırtına Sitrang nedeniyle dün ülkenin sahil kesimlerinde yüz binlerce kişiye yönelik tahliye emri çıkardı. Toplam 19 kıyı bölgesinden yaklaşık 10 milyon kişinin, daha güvenli yerlere yerleştirildiği bilgisi paylaşıldı. Ülkenin güneyindeki sahil şeridinde ise şiddetli yağışlar bazı bölgelerde sellere yol açtı. Bangladeş Meteoroloji Dairesi, fırtınanın hızının dün bazı bölgelerde saatte 88 kilometreye kadar çıktığını kaydetti. Bangladeş basınında yer alan haberlerde, çoğu yerleşim bölgesinde ağaçların köklerinden söküldüğü ve yolların ulaşıma kapandığı, afette en az 22 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer, on binlerce kişinin mahsur kaldığını aktardı. Güç, Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Nasrul Hamid, yaklaşık 8 milyon tüketiciye elektrik verilemediğini söyledi. Saatler süren elektrik kesintisi nedeniyle, kıyı bölgelerinde kamuya ait de dahil çoğu hizmet sağlayıcının mobil ağları kesintiye uğradı. Yetkililer, ülke çapında geçici olarak 3 havaalanının hizmet dışı olacağı, nehirlerdeki ulaşımın iptal edildiği bilgisini paylaşırken, balıkçılara denize açılmamaları tavsiyesinde bulundu. Kaynak: AA / Güncel Togo Cumhuriyeti Bangladeş Fırtına Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bangladeş'te etkili olan tropikal fırtınada 22 kişi yaşamını yitirdi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.