Bangladeş'te Eski Başbakan Şeyh Hasina ve 29 Kişi Hakkında Yakalama Kararı

Bangladeş'te mahkeme, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid dahil toplam 30 kişi hakkında Avami Birliği hükümeti döneminde "zorla kaybedilme" olaylarıyla ilgili dava kapsamında yakalama kararı çıkardı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesine (ICT) savcılık tarafından Hasina ve beraberindeki 29 kişi hakkında suçlama sunuldu.

Buna göre zorla kaybedilme olaylarıyla ilgili dava kapsamında Hasina ve danışmanı Tarık Ahmed Sıddık dahil 19 kişi, Avami Birliği hükümeti döneminde muhalif parti aktivistlerini "zorla kaçırmak, yasa dışı şekilde alıkoymak ve işkence etmekle", 11 kişi ise "zorla alıkoyma ve işkenceyle" suçlandı.

Mahkeme, suçlamaları dinledikten sonra kabul etti ve sanıklar hakkında yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

ICT, haziranda da Hasina'yı ülkede 2024'te çıkan kamuda kontenjan protestolarına yönelik şiddetli müdahalelerdeki rolü nedeniyle "insanlığa karşı suç" işlemekle itham etmişti.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024 ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.